АРМА офіційно відкрило реєстр активів, арештованих у кримінальних справах

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, офіційно відкрило базу активів, заарештованих у кримінальних справах. Про відкриття Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, заявило 25 серпня.

Як уточнює відомство, реєстр містить дані про всі активи в Україні, які арештовані правоохоронцями та судами у кримінальних справах.

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«Публічний режим функціонування Реєстру дозволяє різноманітним цільовим аудиторіям оперативно отримати інформацію, що відбувається з тим або іншим активом. Зокрема, хто розслідує кримінальну справу, ким і коли накладено арешт, як АРМА управляє майном, на яку суму воно оцінене, за скільки продане на торгах, за яким договором передане управителю та скільки коштів надійшло до бюджету від управління. Тобто, Реєстр дає можливість у режимі онлайн відстежити всі дії від його арешту до отримання державою доходу», – заявила голова АРМА Олена Дума.

За повідомленням, реєстр має відкриту й закриту частину – остання призначена для правоохоронців. Зараз у базі понад 129 тисяч записів, з них 36 тисяч стосуються активів в управлінні АРМА.

Агентство заявляє, що планує надалі вдосконалювати Реєстр, в тому числі «для зручнішого пошуку та користування даними».