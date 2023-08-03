АРМА розриває угоду з «Нафтогазом» про управління колишніми заправками Glusco

Агентство з розшуку та менеджменту активів забирає в компанії групи «Нафтогаз» управління мережею автозаправних станцій – про це АРМА заявило 3 серпня.

Йдеться про активи, торік передані під управління компанії «Нафтогаз Ойл Трейдинг». Як заявили в Агентстві, його перевірки встановили «факти систематичного надання недостовірної інформації про доходи від управління активами, що має негативний вплив на обсяг надходжень від управління, які підлягають перерахуванню до Державного бюджету України».

«З огляду на викладене, АРМА повідомляє про припинення (розірвання) вказаних договорів з Управителем – товариством з обмеженою відповідальністю «Нафтогаз Ойл Трейдинг» з дня оприлюднення цього оголошення», – додає відомство.

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АРМА повідомило Кабінет міністрів про необхідність пошуку нового управителя.

Повідомлення не уточнює, про які саме активи йдеться. Водночас торік уряд передав «Нафтогаз Ойл Трейдинг» управління мережею автозаправних станцій Glusco. Вони змінили назву на U.Go.

Напередодні пресслужба U.Go заявила, що з серпня 2022 року і до липня 2023 року мережа сплатила 289 мільйонів гривень обов’язкових платежів до бюджету. Водночас «Нафтогаз Ойл Трейдинг» залучив 60 мільйонів гривень для відновлення роботи мережі, яка не працювала близько півтора року на момент передачі під управління «Нафтогазу». У компанії заявили, що управитель «і надалі сумлінно виконуватиме свої зобов’язання перед державою».

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Мережу автозаправок Glusco пов’язували із Віктором Медведчуком.

У липні 2021 року низка ЗМІ повідомляла, що мережу викуповує одна з дочірніх фірм азербайджанської державної нафтової компанії SOCAR. Проте у самій компанії тоді заявили, що остаточного рішення щодо купівлі нею мережі заправок в Україні на ще немає.