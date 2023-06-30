Нова очільниця АРМА: Данілов каже, що звернень до РНБО щодо Олени Думи не було

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляє, що до РНБО не було звернень щодо Олени Думи, яку уряд сьогодні призначив головою Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів (АРМА), попри критику її кандидатури. Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода.

«Ми не працюємо з емоціями, коментарями, а тільки з фактами та документами. Якщо в апарат РНБО надійдуть документи від будь-якої інституції, за законом ми маємо все це перевірити і давати відповіді. На сьогодні жодного документа, звернення щодо Думи не було. Якщо це буде відбуватися, будемо перевіряти», – сказав він в ефірі програми Свобода Live, коментуючи повідомлення про можливі зв’язки Олени Думи з держзрадниками, зокрема, колишнім очільником кримського управління СБУ Олегом Кулінічем.

Данілов наголосив, що не досліджував «цю постать».

Кабмін 30 червня призначив Олену Думу головою АРМА. За два дні до цього конкурсна комісія рекомендувала призначити колишню заступницю голови Чернігівської ОДА Олену Думу новою директоркою АРМА. Це рішення викликало негативну реакцію.

Зокрема, організація Transparency International Ukraine заявила, що цей вибір становить «значну небезпеку для подальшої роботи Агентства». В організації, серед іншого, звернули увагу на ймовірні ділові контакти Думи з держзрадниками та підозрюваними у співпраці з РФ.

«Серед громадської спільноти існують припущення про контакти Олени Думи з екскерівником кримського управління СБУ, підозрюваним у держзраді Олегом Кулінічем. Зокрема, йшли розмови, що Дума просувала інтереси потенційного держзрадника Кулініча на Чернігівщині, хоча жодного кримінального провадження стосовно її залучення наразі не зареєстровано», – заявили в TIU.

Крім того, 29 червня член конкурсної комісії Дмитро Остапенко заявив, що відкликає свій голос за кандидатуру Олени Думи, та ініціює проведення позачергового засідання конкурсної комісії з обрання голови АРМА.

Після критики Олена Дума заявила про тиск на конкурсну комісію та уряд.



«Щодо вчорашньої заяви про відкликання голосу Дмитра Остапенка. У законі не передбачено механізму відкликання голосу. Факт голосування Остапенка за мою кандидатуру зафіксовано.. вважаю, що заява про відкликання голосу – це підрив правової системи держави. Вкотре зривають конкурс, щоб відпрацювати кошти та проведення ще одного конкурсу. Це є шаленим тиском на членів конкурсної комісії та уряд. Йде боротьба, щоб залишився чинним тимчасовий виконувач обов’язки та продовжувалися корупційні схеми, про які я розповідала на співбесіді», – заявила Дума на пресконференції 30 червня.

Критичні дописи та статті на свою адресу вона назвала «замовними».

АРМА, серед іншого, уповноважене на виявлення та розшук активів – майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави. Також на підставі рішення суду АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт, з метою збереження чи збільшення їх економічної вартості.