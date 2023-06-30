Попри критику, уряд призначив Олену Думу головою АРМА

Кабінет міністрів України призначив Олену Думу головою Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів (АРМА).

Як повідомляє у телеграмі пресслужба КМУ, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні уряду.



За два дні до цього конкурсна комісія рекомендувала призначити колишню заступницю голови Чернігівської ОДА Олену Думу новою директоркою АРМА. Це рішення викликало негативну реакцію.

Зокрема, організація Transparency International Ukraine заявила, що цей вибір становить «значну небезпеку для подальшої роботи Агентства з розшуку та менеджменту активів та антикорупційної екосистеми загалом». В організації звернули увагу на відсутність необхідного професійного досвіду у Думи та її ймовірні ділові контакти з держзрадниками та підозрюваними у співпраці з РФ. TIU закликала Кабмін не призначати її кандидатуру.

Також посли країн «Групи семи» також звернули увагу на «занепокоєність громадянського суспільства» після рекомендації призначити Олену Думу керівницею АРМА.



«G7 уважно стежила за процесом призначення голови ARMA та зауважила занепокоєність громадянського суспільства щодо вжитих процедур. Важливо дотримуватись належних процедур, щоб зміцнити довіру до ARMA», – йдеться в акаунті твіттер послів країн «Групи семи».

Крім того, 29 червня член конкурсної комісії Дмитро Остапенко заявив, що відкликає свій голос за кандидатуру Олени Думи, та ініціює проведення позачергового засідання конкурсної комісії з обрання голови АРМА.

Після критики Олена Дума заявила про тиск на конкурсну комісію та уряд.



«Щодо вчорашньої заяви про відкликання голосу Дмитра Остапенка. У законі не передбачено механізму відкликання голосу. Факт голосування Остапенка за мою кандидатуру зафіксовано.. вважаю, що заява про відкликання голосу – це підрив правової системи держави. Вкотре зривають конкурс, щоб відпрацювати кошти та проведення ще одного конкурсу. Це є шаленим тиском на членів конкурсної комісії та уряд. Йде боротьба, щоб залишився чинним тимчасовий виконувач обов’язки та продовжувалися корупційні схеми, про які я розповідала на співбесіді», – заявила Дума на пресконференції 30 червня.

Критичні дописи та статті на свою адресу вона назвала «замовними».

АРМА, серед іншого, уповноважене на виявлення та розшук активів – майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необгрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави. Також на підставі рішення суду АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, з метою збереження чи збільшення їх економічної вартості.