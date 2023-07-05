Україна в червні запустила в роботу три високопродуктивні свердловини газу – «Нафтогаз»

Україна в червні запустила в роботу три високопродуктивні свердловини з сумарним дебітом 425 тис. кубометрів газу на добу.



Як повідомила пресслужба компанії «Нафтогаз», дві з них – нові, третя отримала нове життя після капітального ремонту.

«Навіть попри війну видобуток газу України активно продовжується. Дві нові свердловини «Укргазвидобування» (є частиною Групи Нафтогаз – ред.) пробурило на старому родовищ. Це дуже хороший результат, який став можливим завдяки глибокому аналізу розробки та використанню побудованої 3D-моделі. Такі сучасні підходи дали можливість сумарно запустити на родовищі 10 нових свердловин, добовий видобуток яких перевищив 3 млн кубометрів», – наголосив очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов.

За даними «Укргазвидобування», за перше півріччя 2023 року в експлуатацію ввели вже 11 високопродуктивних свердловин з видобутком понад 100 тис. куб. м на добу кожна.

Очільник уряду Денис Шмигаль раніше заявляв, що ключовим пріоритетом є зведення до нуля імпорту й покриття власних потреб газу.