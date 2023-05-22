В уряді запустили антикризовий енергетичний штаб і повідомили, скільки газу має бути в ПСГ до початку опалювального сезону

В уряді повідомили про початок роботи антикризового енергетичного штабу з підготовки до опалювального сезону 2023-24 років.

«На засіданні штабу визначено, що на початок наступного осінньо-зимового періоду запас газу в сховищах має складати понад 14 млрд кубічних метрів», – повідомила пресслужба уряду.

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, мета для нового опалювального сезону – мінімізувати імпорт газу в Україну за рахунок збільшення власного газовидобутку.

«Розвиток внутрішньої біржової торгівлі газом також є невід’ємною складовою збереження інвестиційної привабливості цієї сфери», – додав Шмигаль.

Ще наприкінці квітня президент Володимир Зеленський казав про початок підготовки країни до наступної зими.

За оцінками Світового банку, збитки, завдані армією РФ інфраструктурі української електроенергетики, газу та системи опалення, а також видобутку вугілля становлять близько 11 мільярдів доларів.