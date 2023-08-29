НАБУ та САП розслідують заволодіння майном аеропорту «Одеса»

Правоохоронці розслідують факти заволодіння майном і доходами міжнародного аеропорту в Одесі, повідомляють Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 29 серпня.

За даними слідства, двоє «відомих одеських бізнесменів» 2011 року зареєстрували компанію, яка мала заснувати спільне товариство з Одеською міською радою, в якій мала б 75% власності. Це робилося з метою отримання у власність та подальшої приватизації майнового комплексу аеропорту вартістю близько 118 мільйонів гривень.

«Отримання згоди депутатів ОМР на створення товариства забезпечив тодішній міський голова, розповівши про нібито плани співзасновника інвестувати у розвиток аеропорту. Крім того, посадовець вчинив службове підроблення, що надавало підконтрольному ТОВ право утворювати спільне з ОМР товариство в обхід конкурсу», – заявило НАБУ.

Читайте також: Заступника міністра аграрної політики підозрюють у зловживаннях на закупівлях харчів

При цьому отримане в спільне користування майно, за твердженням Бюро, не підлягало приватизації. Крім того, 535 одиниць основних засобів з 2 488 переданих були аеродромними об’єктами, які забезпечують безпеку польотів та не могли бути відчуженими.

«Крім того, за договором «інвестори» зобов’язувались внести статутний капітал у розмірі 355 мільйонів гривень, побудувати новий термінал і злітно-посадкову смугу. Проте більша частина внесених коштів через дії учасників схеми стала предметом застави та була заблокована банком, тобто не підлягала використанню. Новий термінал збудували за кредит, взятий під заставу майнового комплексу аеропорту, а злітно-посадкову смугу не починали будувати взагалі», – йдеться в повідомленні.

Загалом, за оцінкою правоохоронців, учасники схеми заволоділи не тільки майном аеропорту на суму 118 мільйонів гривень, а й доходами від його діяльності з 2012 по 2022 рік у сумі понад 2,5 мільярда гривень.

Читайте також: «І хто що вкрав?» – Труханов упевнений, що справа заводу «Краян» розвалиться в суді

Про підозру в привласненні майна повідомили двом бізнесменам-фігурантам справи, колишньому виконувачу обов’язків заступника мера Одеси та директору ТОВ. Колишньому меру міста повідомили про підозру в підробленні документів. НАБУ не розголошує імені міського голови. З 2010 по 2013 рік мером Одеси був Олексій Костусєв.

Одеська міська рада наразі не коментувала повідомлення.