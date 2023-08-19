«І хто що вкрав?» – Труханов упевнений, що справа заводу «Краян» розвалиться в суді

Міський голова Одеси Геннадій Труханов вважає, що справа заводу «Краян», у якій самого Труханова підозрюють у корупції, розвалиться в суді. Про це одеський мер сказав в інтервʼю Радіо Свобода.

«По заводу «Краян». І хто що вкрав? 720 працівників тепер у нас працює в цій будівлі... У нас ЦНАП міста Одеси, мільйонного міста, знаходився на Преображенській – 180 квадратних метрів, який мав обслуговувати все місто! Ви розумієте? І нам треба було у найкоротші терміни зробити так, щоб ми створили умови для людей і для працівників», – розповів Труханов про обставини придбання будівлі.

«Коли мені кажуть: Геннадію Леонідовичу, ви придбали будівлю задорого, вона 180 мільйонів не коштує, ми вважаємо, що вона коштує 92 мільйони. Я їм кажу: а навіщо ви тоді підозру мені, що я вкрав 185 мільйонів? 92 ж мільйони – ось вона стоїть. Так змініть обвинувачення. Пів року вони думали чи рік, а потім змінили. Вже 92 вкрав, вже не 185. Я кажу: наступне, які 92 ми вкрали?» – додає одеський міський голова.

Труханов вважає справу заводу «Краян» політично вмотивованою, назвавши серед зацікавлених осіб колишнього очільника Одеської області Міхеїла Саакашвілі.

«Прийшов Міхо Саакашвілі, прийшов Гізо Углава, який зараз заступник НАБУ, і попросив його як земляка свого: мені треба «порвати» Труханова – зроби що-небудь. І ось так з’явилася ця справа», – твердить одеський голова.

За даними слідчих НАБУ, в період з липня до грудня 2016 року Геннадій Труханов разом із іншими посадовими особами мерії та приватної компанії заволодів коштами місцевого бюджету Одеси в сумі 185 мільйонів гривень під виглядом придбання будівлі збанкрутілого заводу «Краян» за свідомо завищеною вартістю. Труханов свою вину заперечує. Він став мером Одеси у 2014 році.