«Бачу можливості» – Труханов заявив, що планує знову балотуватися в мери Одеси

Міський голова Одеси Геннадій Труханов в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що у випадку оголошення виборів, він планує знову балотуватися на посаду міського голови Одеси, тому що «бачить сили і можливості».

«Я ще не закінчую. Якщо я почую, що у мене впав якийсь темп моєї роботи чи я не з таким задоволенням чи не з таким натхненням ставлюся до своєї роботи, то я залишу. Але я бачу сьогодні сили і можливості. От я працюю 10-й рік мером і ходжу містом, гуляю. Як гуляю? Пішки люблю ходити. Я за 10 майже років не почув ні разу, щоб мені хтось погане казав навздогін чи збоку щось образливе, що ти те не зробив чи те», – сказав одеський мер.

Уперше Труханов став мером Одеси у 2014 році. Згодом переобрався у 2015 і 2020 роках. З 2012 по 2014 рік Геннадій Труханов був народним депутатом від нині забороненої Партії регіонів. 16 січня 2014 року він голосував за «диктаторські закони» – пакет антидемократичних законів, які суттєво обмежували права громадян та свободу слова в Україні.

Труханов – фігурант низки кримінальних справ, які розслідує НАБУ.

2 серпня Національне антикорупційне бюро повідомило про завершення розслідування спільно із САП щодо діяльності злочинної організації в Одесі, яку, за даними слідства, очолював відомий одеський бізнесмен Володимир Галантерник та в якій фігурує міський голова Геннадій Труханов. Слідство заявляє, що учасники злочинної групи розробили механізм незаконного заволодіння коштами місцевого бюджету та землею територіальної громади Одеси для її передачі під забудову. Труханов звинувачення відкидає.

Ще одна кримінальна справа, у якій фігурує одеський мер – так звана справа «Краяна». За даними слідства НАБУ, у вересні 2016 року Одеська міська рада придбала у приватної структури будівлю, яка раніше входила до майнового комплексу заводу "Краян", за завищеною ціною. Слідство звинувачує Труханова та інших чиновників міськради у заволодінні понад 92 млн грн бюджету. 4 травня 2023 року мера Одеси взяли під варту з альтернативою застави у 13 млн грн. На наступний день депутат промерської фракції «Довіряй Ділам» Дмитро Танцюра вніс за Труханова заставу. Усі звинувачення на свою адресу мер Одеси відкидає і вважає цю справу політично вмотивованою.