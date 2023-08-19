«Для мене патріарх Кирил – воєнний злочинець», – мер Одеси Геннадій Труханов

Мер Одеси Геннадій Труханов, який є прихожанином УПЦ (МП), в інтерв'ю Радіо Свобода, відповідаючи на запитання, чи вважає він російського патріарха Кирила воєнним злочинцем, відповів ствердно.

«Так, для мене патріарх Кирило – воєнний злочинець. Людині віруючій казати це дуже відповідально. Тому що я не розумію. От взагалі ви у мене запитуєте сьогодні, я не те, що, може, треба це казати... Я стриманий у деяких питаннях. Хоча мав би казати більше і різкіші речі. Але сьогодні якщо відбувається ось таке, то це злочинець. Це злочинець, тому що... Я не хочу дальше. Тому що я не розумію», – сказав міський голова Одеси.

Труханов розповів, що він є прихожанином церкви УПЦ (МП), однак він вважає, що не варто називати цю церкву «Московського патріархату», і що стосовно неї, на думку Труханова, «є якась провокація».

«Я не назва би її Московського патріархату. Тому що це так називають. І я вважаю, що на цей час стосовно церкви, в яку я ходжу, є якась провокація. Ну, не треба цього робити. Тому що я прихожанин цієї церкви – УПЦ. У нас є Касперівська ікона Божої Матері. Вона – захисниця нашого міста. Я ходжу на акафісти», – розповів Труханов.

Коментуючи повідомлення від СБУ про те, що духовентсво УПЦ (МП) могло сприяти російській агресії, Труханов сказав, що він «противник того, щоб ми чіпляли якесь ярмо на всю церкву»

«У кожному випадку треба підходити (індивідуально – ред.). На те й є СБУ, є слідчі, є розшукові дії. Це мають робити фахівці. Але я противник того, щоб ми чіпляли якесь ярмо на всю церкву. Якщо є священнослужителі, які роблять щось протиправного і якщо, не дай Боже, на користь ворога, то вони мають відповідати, як і всі, хто є ворогом сьогодні України. Але це треба робити, щоб це було задокументовано, щоб це були факти, і ухвалювати жорсткі рішення щодо цього», – сказав Труханов.

Одеський мер також сказав, що він упевнений, що в Україні буде єдина церква: «Воно прийде. Ми прийдемо до того, що буде єдина церква України. Ми прийдемо до цього. Я впевнений в цьому».

Вночі 23 липня Росія вкотре атакувала Одесу. Унаслідок тієї атаки одна людина загинула, 22 людини отримали поранення. Історичний центр Одеси зазнав руйнувань, зокрема, сильних був пошкоджений найбільший православний храм Одеси – Спасо-Преображенський кафедральний собор, який розташований в центрі міста.

Пошкодження Спасо-Преображенського кафедрального собору Українська православна церква (Московського патріархату) засудила і назвала «терористичним актом» пошкодження Спасо-Преображенського кафедрального собору.

Попри оголошення у травні минулого року УПЦ (МП) про самостійність і незалежність від Москви, релігієзнавча експертиза статуту Української православної церкви (Московського патріархату) показала наявність церковно-канонічного зв'язку з Російською православною церквою (РПЦ).