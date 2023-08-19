«Його не треба прибирати»: Труханов щодо пам’ятника Пушкіну в Одесі

Мер Одеси Геннадій Труханов в інтерв'ю Радіо Свобода, сказав, що на його персональну думку пам'ятник Пушкіну в Одесі « не треба прибирати». Водночас, мер додав, що остаточне рішення має бути за громадою міста.

«З моєї точки зору? Пушкін – це відомий поет. Його люблять, поважають як українці, так і в усьому світі. Цей пам’ятник встановлений за кошти громади, збирали на нього кошти одесити і встановлювали одесити, ніяка не влада і не імператриця Єкатерина встановлювала пам’ятник Пушкіну, тим паче не Путін його встановлював. Тому це окреме питання. Я вважаю, що якщо в той час мешканці нашого міста, наші земляки встановили цей пам’ятник, вони мали на цепідґрунтя. І він стоїть. Це має вирішувати громада, а не хтось за політичними ... (переконаннями– ред)», – заявив Труханов.

На додаткове уточнення, про те, якою ж є думка самого мера, Труханов відповів: «Моя персональна думка, що його не треба прибирати».

Пам'ятник Олександрові Пушкіну, що являє собою бронзове погруддя з фонтаном, встановлений на Приморському бульварі в Одесі, перед міською радою. Його спорудили в 1888 році, про що російською мовою вказано на самій споруді. На монументі також є напис «А.С. ПУШККИНУ ГРАЖДАНЕ ОДЕССЫ»

30 листопада 2023 року міськрада Одеси підтримала демонтаж пам’ятників російському воєначальнику Олександру Суворову та «Засновникам Одеси», більш відомого як пам’ятник російській імператриці Катерині Другій. 28 грудня розпочалися роботи з демонтажу цього пам’ятника.

Раніше в Одесі пройшло голосування щодо пам’ятника Катерині II. Як повідомив мер міста Геннадій Труханов, більшість одеситів, що проголосували, підтримали ідею демонтажу пам’ятника. Згодом рішення підтримав виконавчий комітет міської ради.