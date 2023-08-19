«Така схема працює по всій Україні – чому Труханову підозру дали?»: мер Одеси щодо справи НАБУ про діяльність злочинної групи

Міський голова Одеси Геннадій Туханов відкинув звинувачення на свою адресу у причетності до злочинної організації в Одесі, яку, за даними НАБУ, очолював відомий одеський бізнесмен Володимир Галантерник і через діяльність якої місцева громада Одеси зазнала збитків на суму 689 мільйонів гривень. Труханов в інтер’ю Радіо Свобода сказав, що він має надію, «що все ж таки вони (слідчі – ред.) дійдуть до якогось порозуміння і не буде обвинувачення».

«Коли кажуть про хабар – де він? Присвоєння – де воно? Хто вкрав яку землю? Земля знаходиться в комунальній власності. От всі п’ять епізодів, які я прочитав... я спілкуюся зі слідством, я ніколи нікуди не бігав, я намагаюся роз’яснити, що якщо ми надаємо землю державному органу – прокуратурі – під будівництво будинків, поки вони намагаються дати квартири своїм співробітникам, і це мені вводять те, що я вкрав землю, яку ми віддали, користуючись ст. 92 Земельного кодексу, передали прокуратурі. І це ми вкрали землю? Ну, що ми вкрали?», – заявив Труханов в розмові з Радіо Свобода.

Як повідмили в НАБУ, слідство встановило, що учасники злочинної організації у змові з іншими особами розробили механізм незаконного заволодіння активами – коштами місцевого бюджету та землею Одеси для її подальшої передачі під забудову. За даними НАБУ, представники місцевої влади та правоохоронних органів в обмін на ухвалення рішень на користь злочинної організації отримували хабарі у вигляді як грошей, так і квартир у новобудовах та інших матеріальних благ.

«Кому, що, які квартири будуть віддавати? Яка схема?! Тоді в мене питання: так така схема працює по всій Україні – чому Труханову підозру дали, а вся Україна? Це ж некрасиво так казати. Так всі землі, які були раніше в Міноборони, інші землі... Це не схема. Це в нас такі закони!», – сказав Геннадій Труханов, відповідаючи на питання Радіо Свобода про свою участь у незаконній схемі.

Окрім Труханова та Галантерника серед підозрюваних – колишній заступник мера, колишній керівник департаменту комунальної власності Одеської міськради та його заступник, а також інші особи – представники товариств-забудовників та учасники злочинної організації – приватні особи.

Труханов стверджує, що вони з Володимиром Галантерником «не товариші і не друзі» і що бачилися вони «дуже давно», але коли саме, мер не зміг пригадати.

Про одеського бізнесмена Володимира Галантерника, який здебільшого мешкає у Великій Британії, вперше вголос заговорили у 2018 році – після розслідування видання «NV» про роль Галантерника у керуванні Одесою. Підприємець подав вже кілька позовів на видання через цей матеріал. У липні 2020 року детективи НАБУ обшукали його квартиру і офіси, згодом йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації і оголосили в розшук.