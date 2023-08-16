Голова НАБУ вперше після призначення на посаду представив піврічний звіт про діяльність Бюро

Директор Національного антикорупційного бюро Сергій Кривонос і голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко 16 серпня представили звіт про роботу в першому півріччі 2023 року.

Зокрема, за словами Кривоноса, економічний ефект від діяльності Бюро за цей період склав 1,678 мільярда гривень.

«Ці цифри свідчать і про те, що ми також маємо значний економічний ефект і ця сума перевищує витрати на НАБУ, передбачену в державному бюджеті», – заявив він.

Він додав, що НАБУ скерувало майже 2 мільярди гривень на потреби Сил оборони України.

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«Ми також шукаємо резерви всередині наших інституцій, розуміючи, що ми маємо обмежені ресурси. Ми провели оптимізацію нашої структури, вивільнили додатково 20 посад і посилили ті підрозділи, які безпосередньо розслідують злочини», – додав голова НАБУ.

Крім того, наразі тривають конкурси на 34 посади детективів, зазначив Кривоніс.

За його словами, Бюро працює над тим, щоб реалізувати можливість незалежного прослуховування в рамках розслідувань, яка передбачана для НАБУ законодавством з 2019 року.

Це перший звіт Сергія Кривоноса з моменту його приходу на посаду директора НАБУ.

Своєю чергою, очільник САП Олександр Клименко зазначив, що 28 липня виповнився рік із моменту його призначення. Він назвав перше півріччя 2023 року «найбільш результативним за всю історію існування НАБУ і САП».

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«За цей період САП скерувало до Вищого антикорупційного суду 58 обвинувальних актів стосовно 147 осіб, це рекорд. Також за результатами судового розгляду за участі прокурорів САП на цей період судді ВАКС винесли 31 вирок стосовно 42 осіб. Це також найкращий показник за попередні періоди», – заявив він.

Клименко висловив думку, що 2023 рік може стати «найбільш результативним» за вісім років діяльності НАБУ і САП.

Кабінет міністрів призначив новим директором Національного антикорупційного бюро України Семена Кривоноса у березні 2023 року.