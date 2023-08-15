Голову ДСА, підозрюваного в підбурюванні до хабаря, відсторонили від посади – САП

Вищий антикорупційний суд відсторонив від посади голову Державної судової адміністрації України, якого підозрюють у підбурюванні до надання хабаря суддям Верховного суду, повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі 15 серпня.

«11 серпня слідча суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, та відсторонила голову Державної судової адміністрації України, підозрюваного у підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства і в заволодінні чужим майном шляхом обману, від займаної посади до 24 вересня 2023 року», – йдеться в повідомленні.

28 липня підозрюваному був обраний запобіжний захід у вигляді застави в сумі 805,2 тисячі гривень.

26 липня йому повідомили про підозру.

24 липня стало відомо, що у голови Державної судової адміністрації України проходять обшуки. Імені підозрюваного у САП не називали, але відомо, що ДСА очолює Олексій Сальніков. Він ситуацію не коментував.

Раніше того місяця Вищий антикорупційний суд залишив під вартою колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва.

Князєву та його спільнику-адвокату 16 травня повідомили підозру за ст. 368 – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Він звинувачення відкидає.