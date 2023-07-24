САП повідомила про обшуки в голови Державної судової адміністрації

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що за процесуального керівництва її прокурорів детективи Національного антикорупційного бюро викрили голову Державної судової адміністрації України «на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства».

За повідомленням, наразі тривають «першочергові слідчі дії», зокрема обшуки за місцем роботи голови ДСА.

«У межах досудового розслідування встановлено, голова ДСА України у березні поточного року отримав від фізичної особи 7,5 тисяч доларів. Частину цих коштів він мав залишити собі, а 5 тисяч доларів начебто передати суддям за винесення рішення в інтересах комерційного підприємства. У подальшому голова ДСА повідомляв особу про те, що питання вирішується, і що він спілкувався про обставини справи з головою Верховного суду. Водночас затримку у прийнятті рішення пояснював об’єктивними причинами», – повідомили у САП.

За даними прокуратури, після затримання колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва у справі про корупцію, посадовець ДСА «продовжував переконувати, що обумовлене рішення буде ухвалене, і з цього приводу він планує поспілкуватися з головою одного з касаційних судів».

Імені підозрюваного у САП не навели, але відомо, що ДСА очолює Олексій Сальніков. Він ситуацію наразі не коментував.

Раніше цього місяця Вищий антикорупційний суд залишив під вартою колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва.

Князєву та його спільнику-адвокату 16 травня повідомили підозру за ст. 368 – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Він звинувачення відкидає.