Голові Державної судової адміністрації повідомили про підозру в підбурюванні до хабаря – САП

Голові Державної судової адміністрації повідомлено про підозру в підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду, повідомили у Спеціалізованій антикорупційні прокуратурі.

Згідно з повідомленням, підозру посадовець отримав за підбурювання до хабаря суддям щодо «винесення рішення на користь комерційного підприємства та у заволодінні чужим майном шляхом обману».

«На сьогодні до суду скеровано клопотання про обрання цьому підозрюваному запобіжного заходу. Як вже повідомлялось, у межах досудового розслідування встановлено, що у березні 2023 року голова ДСА України отримав від фізичної особи 7500 дол. Частину цих коштів він мав залишити собі, а 5000 дол начебто передати суддям за винесення рішення в інтересах комерційного підприємства. У подальшому голова ДСА повідомляв особу про те, що питання вирішується, і що він спілкувався про обставини справи з головою Верховного Суду. Водночас затримку у прийнятті рішення пояснював об’єктивними причинами», – розповіли у САП.

У відомстві кажуть: після викриття колишнього голови Верховного суду (Всеволода Князєва – ред.) посадовець продовжував переконувати, що рішення буде ухвалене і «з цього приводу він планує поспілкуватися з головою одного з касаційних судів».

«Водночас наміру спілкуватися він не мав, кошти передавати будь-кому для вирішення цього питання не збирався, як і не збирався повертати отримані кошти особі. Досудове розслідування триває», – повідомили у САП.

24 липня стало відомо, що у голови Державної судової адміністрації України проходять обшуки. Імені підозрюваного у САП не називали, але відомо, що ДСА очолює Олексій Сальніков. Він ситуацію не коментував.

Раніше цього місяця Вищий антикорупційний суд залишив під вартою колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва.

Князєву та його спільнику-адвокату 16 травня повідомили підозру за ст. 368 – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Він звинувачення відкидає.