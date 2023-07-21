НАБУ і САП повідомили про підозру ексдиректору поліграфкомбінату «Україна» та ще 4 особам у справі про розкрадання

Національне антикорупційне бюро повідомляє, що спільно з Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрито масштабну схему заволодіння коштами держпідприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» на суму понад 450 млн грн.

«Це стало результатом співпраці у межах міжнародної слідчої групи зі слідчих України, Естонії та Франції під егідою Євроюсту. 21 липня 2023 року про підозру повідомлено 5 особам: колишньому директору та ексначальнику відділу ДП «Поліграфкомбінат», фізичній особі-пособнику злочину. Також до Естонії скеровано документи для повідомлення про підозру двом громадянам цієї країни (директору та менеджеру підконтрольної компанії). Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 КК України. Ексдиректору додатково інкримінують легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом», – йдеться в повідомленні.

Антикорупційні органи повідомляють, що у 2013 році тодішній очільник «Поліграфкомбінату» придбав на підставних осіб естонську компанію, «висловивши іноземним партнерам обов’язкову вимогу співпраці – постачання продукції через «потрібну» компанію».

«Надалі організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків документів (паспорти громадян України, ID-карти, посвідчення водія тощо) через цю компанію. Компанія-прокладка закупляла матеріали напряму у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4-6 разів вартістю. Упродовж 2013-2016 років, через цю схему група зловмисників заволоділа коштами на суму близько пів мільярда гривень», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що ексдиректор «Поліграфкомбінату» замаскував як продаж 45% своїх акцій у підприємстві, що фактично не працювало, іншій підконтрольній компанії за 1,35 млн доларів.

«Частину коштів у сумі 150 тисяч доларів США переведено безпосередньо на рахунки близьких осіб ексдиректора. Також ексдиректор запатентував на підконтрольну компанію (яка використовувалась для закупівель) право інтелектуальної власності на імплантовані захисні елементи, що використовуються в українських паспортах. Таким чином кожен громадянин, отримуючи документи, не лише переплачував вартість внаслідок завищень при закупівлях, але й «донатив» чиновника за його «інтелектуальний внесок», – розповіли в НАБУ.

За даними НАБУ, в межах спільного розслідування естонськими правоохоронцями притягнуто до відповідальності чотирьох осіб за легалізацію коштів, викрадених з «Поліграфкомбінату». Серед них двоє – це керівник та менеджер підконтрольної ексдиректору компанії, а також ще двоє спільників.

«На цей час правоохоронцями Французької Республіки проводиться робота, спрямована на перевірку своїх громадян до цього злочину», – додали у відомстві.

В НАБУ не вказують імен фігурантів справи. «Центр протидії корупції» пише у Telegram, що до схеми причетний ексміністр охорони здоров’я Максим Степанов, який очолював поліграфкомбінат «Україна» з 2011 по 2016 роки.