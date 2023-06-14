МЗС: із закордонними паспортами все гаразд

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що ніяких проблем із друком закордонних паспортів в Україні немає.

«8 червня МЗС та поліграфкомбінат «Україна» уклали новий договір на виготовлення 115 тисяч паспортів громадянина України для виїзду за кордон. Уже 9 червня на замовлення МЗС була надрукована та відвантажена перша партія в 41 тисячу паспортів. Зараз відбувається відправлення цих паспортів за кордон для видачі нашим громадянам в українських закордонних дипломатичних установах… Українські посольства та консульства продовжують оформлювати та видавати паспорти в штатному режимі», – повідомив 14 червня речник зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко.

Раніше деякі ЗМІ опублікували повідомлення про призупинення друку закордонних паспортів для МЗС через нібито відсутність договору із поліграфкомбінатом «Україна».