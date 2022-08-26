РФ вирішила не видавати біометричні паспорти за кордоном

Усі російські дипмісії за кордоном із 26 серпня призупинили прийом документів на біометричні закордонні паспорти терміном на 10 років через «технічні причини».

У повідомленні на сайті консульського департаменту МЗС Росії йдеться, що про поновлення прийому документів на біометричні паспорти буде повідомлено окремо.

На сайтах деяких посольств з’явилася інформація, що громадяни Росії все ще можуть оформити закордонний паспорт старого зразка. Він діє п’ять років і не містить мікросхем з біометричними даними.

Раніше влада Росії призупинила проєкт видачі цифрових внутрішньоросійських паспортів. Однією з причин став дефіцит чіпів, який виник через санкції, запроваджені після початку російського вторгнення в Україну.