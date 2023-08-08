СБУ заявляє, що викрила народного депутата на отриманні хабаря

Служба безпеки України повідомляє, що спільно з Національним антикорупційним бюро викрила «на гарячому» народного депутата, «який за 85 тисяч доларів «продавав» землю Національної академії аграрних наук».

«За гроші посадовець обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України. Правоохоронці задокументували злочинну діяльність нардепа і викрили його «на гарячому» під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди у розмірі 85 тис. доларів США», – йдеться в повідомленні.

У СБУ додали, що вирішують питання про повідомлення підозри народному депутату і двом його спільникам. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

У НАБУ повідомили, що зараз тривають першочергові слідчі дії.

Ані СБУ, ані НАБУ не називають імені народного депутата, проте низка ЗМІ, зокрема «Суспільне», з посиланням на джерела пишуть про те, що йдеться про представника «Слуги народу» Анатолія Гунька. Він ситуацію поки не коментував.