Звинувачення в корупції: фракція «Слуга народу» зупинила членство Людмили Марченко – Арахамія

Парламентська фракція «Слуги народу» тимчасово зупинила членство депутатки Людмили Марченко – про це заявив голова фракції Давид Арахамія 12 липня.

«Як і обіцяли: членство Людмили Марченко у фракції політичної партії «Слуга Народу» призупинено», – написав він у своєму телеграмі.

Арахамія додав, що рішення про виключення Марченко фракція розгляне на найближчому засіданні.

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Напередодні НАБУ та САП повідомили про розслідування проти народної депутатки та її помічниці через ймовірне отримання хабаря за допомогу в незаконному перетині кордону. Правоохоронці не називають імен підозрюваних, але, за даними медіа, йшлося про депутатку від «Слуги народу» Людмилу Марченко. Згодом НАБУ також оприлюднило відео, на якому жінка, схожа на Марченко, намагається позбутися отриманих грошей, перекидаючи їх за паркан.

Сама Марченко справу публічно не коментувала. Її профіль у Фейсбуці закритий, хоча станом на 11 липня в ньому були публічні дописи.