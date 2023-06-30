Зеленський ввів у дію рішення РНБО про прискорення судової реформи і подолання корупції в судах

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони «Про прискорення судової реформи і подолання проявів корупції у системі правосуддя». Відповідний документ він підписав 30 червня, рішення РНБО було ухвалене 23 червня, йдеться в повідомленні на сайті голови держави.

У своєму рішенні РНБО, зокрема, наголошує, що успішне проведення судової реформи є однією із семи базових вимог Європейського союзу «для подальшого просування за напрямами європейської та євроатлантичної інтеграції України».

РНБО також вирішила звернутися до суб’єктів права законодавчої ініціативи щодо необхідності розгляду питання внесення змін, зокрема, до:

Кримінального кодексу України в частині посилення кримінальної відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення у сфері правосуддя, передбачивши покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна;

Кримінального процесуального кодексу України в частині посилення ролі інституту суду присяжних і розширення випадків його застосування;

законів України «Про судоустрій та статус суддів» і «Про Вищу раду правосуддя».

Крім того, РНБО рекомендує Кабінетові міністрів підготувати концепцію подальшого реформування Конституційного суду України.

У червні минулого року Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу.

Єврокомісія рекомендувала для заявки України на членство в ЄС виконати сім рекомендацій щодо судової реформи (зокрема, Конституційного суду, функціонування Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів); боротьби з корупцією; з відмиванням грошей; реформи правоохоронного сектору; впровадження антиолігархічного законодавства; реформи медіасфери; реформи законодавчої бази щодо нацменшин.

22 червня Єврокомісія дала проміжну оцінку тому, як Україна втілює критерії для початку переговорів про вступ до ЄС. На думку ЄК, Україна виконала два з семи критеріїв повністю.