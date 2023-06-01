ВРП призначила всіх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Вища рада правосуддя призначила повноважний склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, розблокувавши роботу ключового органу з формування суддівського корпусу.

Як повідомляє пресслужба Ради, за результатами проведених співбесід з 32 кандидатами ВРП призначила 16 членів комісії, половина з них – судді та судді у відставці.

Це дозволить проводити добір суддів на понад дві тисячі вакантних посад, а також завершити кваліфікаційне оцінювання суддів, додають ВРП.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України, до складу якої входять 16 членів, проводить кваліфікаційне оцінювання, спецперевірку кандидатів на посаду судді.

ВККС не працювала майже три роки. З метою відновлення її роботи була створена конкурсна комісія, яка добирає кандидатів на посади членів ВККС на засадах конкурсу за участі міжнародних експертів. Це частина судової реформи. Комісія за результатами співбесід рекомендувала 32 людини на посаду членів ВККС.

Фундація DEJURE, яка створена, як заявляється, задля розвитку верховенства права, зауважує, що ВРП обрала двох членів, щодо доброчесності або професійності яких досі існує обґрунтований сумнів.