Угода Злочевського зі слідством: САП повідомляє про передачу понад 800 млн гривень на потреби армії

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду затвердила угоду ексміністра екології зі слідством, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура 1 серпня.

Прокуратура не називає імені фігуранта, але обставини вказують на колишнього члена уряду Миколи Злочевського.

За повідомленням, прокурор врахував визнання підсудним провини, відсутність запоідяної матеріальної шкоди та суспільний інтерес у швидкому судовому розгляді.

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«Відповідно до угоди суд визнав колишнього міністра винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 369-2 КК України (організація зловживання впливом – ред.). За вироком суду йому призначено узгоджене основне покарання у виді штрафу в розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», – заявляє САП.

За підсумками угоди ексміністр сплатив суму, яка «стала одним із найбільших донатів на ЗСУ в Україні», заявило відомство. Зокрема було передано:

174,1 мільйона гривень – на Сили Спеціальних операцій ЗСУ

600 мільйонів – на проект «Армія Дронів» платформи UNITED 24

31,4 мільйона – на допомогу ЗСУ через рахунок Нацбанку

У червні 2021 року детективи НАБУ задокументували факт надання хабаря керівництву антикорупційних органів у 6 мільйонів доларів. Пізніше у САП уточнили, що йшлося про 5 мільйонів доларів, а ще 1 мільйон знайшли в автомобілі податківця, що був призначений йому як посередникові. Усього затримали трьох осіб. За повідомленнями антикорупційних органів, хабаря давали за закриття справи щодо власника компанії «Бурісма», екчиновника Миколи Злочевського, який на той момент перебував у розшуку.

У компанії «Бурісма» натомість запевняли, що Микола Злочевський не причетний до справи з пропозицією хабаря керівникам антикорупційних органів.