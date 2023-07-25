Суд у серпні почне розгляд справи проти Януковича і його сина щодо «Межигір’я» – САП

Вищий антикорупційний суд призначив на 2 серпня розгляд по суті справи про незаконне заволодіння колишнім президентом Віктором Януковичем і його сином резиденцією «Межигір’я», повідомила 25 липня Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За повідомленням, сьогодні відбувся підготовчий розгляд.

«Крім того, колегія ВАКС за клопотанням прокурора САП ухвалила здійснювати спеціальне судове провадження (in absentia) стосовно указаних обвинувачених, які вже сім років переховуються на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором», – йдеться в повідомленні.

У САП нагадали, що в «2002-2013 роках колишній президент спільно зі своїм сином, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволодів земельною ділянкою на території Вишгородського району та комплексом споруд, які розташовані на цій ділянці, а саме комплексом відпочинку «Пуща-Водиця» урочища «Межигір’я» і будинком у селі Нові Петрівці. Збитки, завдані державі, перевищують 540 мільйонів гривень».

НАБУ і САП передали до суду справу проти Януковича і сина щодо «Межигір’я» у грудні 2022 року.

«Межигір’я» – це колишня резиденція Віктора Януковича у селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, якою він володів від 2002 до лютого 2014 року.

Після втечі Януковича до Росії в червні 2014 року суд повернув земельну ділянку, на якій розташоване «Межигір’я», у державну власність. 2017 року після кількох судових процесів у власність держави перейшла і сама резиденція.

У липні цього року Верховна Рада схвалила законопроєкт щодо створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Межигір’я».

3 березня 2023 року Кабінет міністрів передав Фонду державного майна в управління низку конфіскованих активів Віктора Януковича, в тому числі розташовані в «Межигір’ї».