Рада схвалила створення у Межигір’ї парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва

Верховна Рада схвалила законопроєкт щодо створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Межигір’я», повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його даними, урядовий законопроект № 9354 підтримав 241 депутат.

Законом передбачено створення на території Вишгородського району Київської області парку «Межигір’я» загальною площею 138,5937 гектара за рахунок земель державної власності, що надаються йому в постійне користування. За вхід до урядової резиденції братимуть гроші.

Утворення спеціальної адміністрації парку передбачається у сфері управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

3 березня 2023 року Кабінет міністрів передав Фонду державного майна в управління низку конфіскованих активів Віктора Януковича.