ВАКС заочно взяв під варту нардепа через зловживання на Одеському припортовому заводі – САП

Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід колишньому народному депутату у справі про злочинну схему зловживань Одеському припортовому заводі, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура 7 грудня.

«Слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою організатору злочинної схеми, реалізація якої під час продажу мінеральних добрив завдала збитків АТ «Одеський припортовий завод» (99,57% належать державі) у сумі 93,3 мільйона гривень, а саме народному депутату України VIII скликання», – йдеться в повідомленні.

Водночас, судячи з нього, обвинувачений наразі в міжнародному розшуку. Планується, що протягом 48 годин після його доставки до суду останній має ухвалити рішення про застосування запобіжного заходу.

Читайте також: Кауфману і Грановському повідомили про підозру – НАБУ

За даними слідства, з березня по грудень 2015 року народний депутат спільно з довіреною особою організував схему, за якою «Одеський припортовий завод» продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових.

За угодами, компанія нібито перепродавала добрива іноземним покупцям, але натомість їх постачав безпосередньо ОПЗ. Окрім колишнього парламентаря, підозрюваними є його довірена особа, двоє посадовців заводу та власник іноземної компанії.

Правоохоронці не називають імені підозрюваного, проте обставини справи вказують на колишнього народного депутата Олександра Грановського. У листопаді НАБУ повідомило, що його підозрюють в організації корупційної схеми на «Одеському припортовому заводі».

Олександр Грановський перебуває за межами України. Виїхав, за даними «Схем» (проєкт Радіо Свобода), ще наприкінці 2019 року. Раніше він заперечував причетність до можливих порушень.