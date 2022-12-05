НАБУ та САП «викрили злочинну організацію в Одесі». ЗМІ пишуть про затримання Кауфмана і Грановського

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили 5 грудня, що «викрили нову злочинну організацію в Одесі».

«5 грудня 2022 року НАБУ та САП затримали трьох осіб за підозрою у створенні злочинної організації та вчиненні корупційних злочинів в Одесі. Попередня правова кваліфікація — ч.1 ст. 255, ч.3 ст. 369 Кримінального кодексу України (у них ідеться про «створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній» і «пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі» – ред.). Наразі йдеться про двох організаторів та їхню довірену особу. Однак слідство встановлює й інших учасників злочинної організації», – вказано в повідомленні.

У НАБУ та САП указують, що слідчі встановили: «восени 2021 року, після викриття детективами НАБУ та прокурорами САП злочинної організації, що спеціалізувалася на корупційних схемах незаконного вибуття майна з комунальної власності Одеси, на її місці з’явилася нова».

Ця організація «взяла під контроль практично всі питання економічного життя міста, серед яких взаємодія з забудовниками, закупівлі коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств, інші аспекти взаємодії з бізнесом». «Задля безперебійності реалізації поставлених цілей організатори налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, про що свідчать докази, здобуті НАБУ і САП під час розслідування», – інформують антикорупційні органи.

НАБУ і САП не вказують прізвищ затриманих, але кілька засобів інформації, зокрема, Zn.ua, вказують із посиланням на джерела в правоохоронних органах, що йдеться про бізнесмена Бориса Кауфмана та його партнера Олександра Грановського – колишнього депутата Верховної Ради восьмого скликання від партії «Блок Петра Порошенка» (у травні 2019 року оголосив про вихід із цієї партії). Також у ЗМІ пишуть про звʼязок справи із тією, в якій ішлося про іншого бізнесмена Володимира Галантерника.

У жовтні 2021 року генеральна прокурорка України підписала підозру Володимиру Галантернику та іншим особам. За версією обвинувачення, вони завдали збитків територіальній громаді Одеси на більше ніж 558 мільйонів гривень. За офіційними даними, Галантерник «зник» наприкінці серпня 2021 року у Харкові.

Серед інших підозрюваних у цій справі – міський голова Одеси Геннадій Труханов, його заступник Олег Бриндак, експрокурор Одеської області Олег Жученко та інші.