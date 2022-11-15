НАБУ шукає ексдепутата Грановського у справі про корупцію на ОПЗ

Колишнього народного депутата Олександра Грановського підозрюють в організації корупційної схеми на «Одеському припортовому заводі». Як повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро, наразі правоохоронці розшукують політика.

«21 жовтня 2022 року НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому народному депутату України, якого вважають організатором корупційної схеми завдання 93,3 млн грн шкоди АТ «Одеський припортовий завод» (99,57% належать державі). Дії особи кваліфікували за ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2 ст. 364 КК України. Слідство встановило, що народний депутат України VIII скликання організував схему, за якою «Одеський припортовий завод» продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових. Надалі ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям реального сектору економіки за конкурентними цінами. Однак фізично постачання забезпечував цим компаніям «ОПЗ», – розповіли у НАБУ.

У відомстві нагадують, що в березні 2020 року слідство повідомило про підозру чотирьом учасникам схеми: довіреній особі екснардепа, заступнику директора АТ «Одеський припортовий завод», начальнику відділу «Одеський припортовий завод», власнику компанії-нерезидента-учасниці корупційної схеми.

«Довірену особу екснардепа та власника компанії-учасниці схеми оголосили в розшук. Що ж до самого організатора схеми, то, оскільки місце перебування його не встановлено, про підозру йому повідомили в порядку ст. 278, ст. 135 КПК України», – повідомли в НАБУ.

Олександр Грановський перебуває за межами України. Виїхав, за даними «Схем» (проєкт Радіо Свобода), ще наприкінці 2019 року. Раніше він заперечував причетність до можливих порушень.

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