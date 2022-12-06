Кауфману і Грановському повідомили про підозру – НАБУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру бізнесмену Борису Кауфману, його партнеру Олександру Грановському та ще одному фігуранту справи про створення злочинного угрупування в Одесі та надання неправомірної вигоди місцевим посадовцям.

Дії бізнесмена та колишнього депутата Верховної Ради, яких слідство вважає організаторами злочинної схеми, кваліфіковані за ч. 1. ст. 255, ч. 3 ст. 369 КК України. Їхній довіреній особі інкриміновано ч. 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 369 КК України.

Слідство встановило, що «восени 2021 року після викриття детективами НАБУ та прокурорами САП злочинної організації (далі – ЗО), що спеціалізувалася на корупційних схемах незаконного вибуття майна з комунальної власності Одеси, на її місті з’явилася нова».

«Ця ЗО взяла під контроль практично всі питання економічного життя міста, серед яких взаємодія з забудовниками, закупівлі коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств, інші аспекти взаємодії з бізнесом. Задля безперебійності реалізації поставлених цілей організатори ЗО налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, про що свідчать докази, здобуті НАБУ і САП під час розслідування», – інформують антикорупційні органи.

Засоби інформації вказували з посиланням на джерела в правоохоронних органах, що йдеться про бізнесмена Бориса Кауфмана та його партнера Олександра Грановського. Також у ЗМІ пишуть про звʼязок справи із тією, в якій ішлося про іншого бізнесмена Володимира Галантерника.

У жовтні 2021 року генеральна прокурорка України підписала підозру Володимиру Галантернику та іншим особам. За версією обвинувачення, вони завдали збитків територіальній громаді Одеси на більше ніж 558 мільйонів гривень. За офіційними даними, Галантерник «зник» наприкінці серпня 2021 року у Харкові.

Серед інших підозрюваних у цій справі – міський голова Одеси Геннадій Труханов, його заступник Олег Бриндак, експрокурор Одеської області Олег Жученко та інші.