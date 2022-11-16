Підозра НАБУ і «політичні розбірки» – голова Рахункової палати Пацкан подав у відставку

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан 16 листопада повідомив про відставку і вказав, що робить це через «політичні розбірки». За його словами, Рахункова палата запланувала аудити в оборонній, безпековій, антикорупційній та правоохоронній сферах.

«Війна зжирає мільярди і перевіряти, чи не допомагають їй у цьому посадовці – наша задача. Запланували та проанонсували перевірку НАБУ. Але в НАБУ вирішили не чекати, поки ми прийдемо до них, і завітали в гості першими… З «гостинцем» – вручили підозру мені як ініціатору перевірки… Закривати очі на безглузде використання коштів – злочинно. А влаштовувати політичні розбірки – низько. Я не братиму в цьому участі. Бо присягав народу України. Не кабінетам. А народу», – вказав Валерій Пацкан у фейсбуці.

7 листопада НАБУ та САП завершили розслідування щодо колишнього депутата Верховної Ради та голови Рахункової палати Валерія Пацкана, якого звинувачують в незаконному отриманні компенсації за житло в 2017 році.

У жовтні голова Рахункової палати Валерій Пацкан підтвердив, що йому повідомили про підозру в незаконному одержанні понад 117 тисяч гривень компенсації за житло, сам він вважає підозру необґрунтованою.