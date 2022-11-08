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Справу екснардепа про неправомірні компенсації за житло передали до суду – САП

НАБУ і САП не називають імені та прізвища підозрюваного, однак обставини справи, оприлюднені ними, вказують на те, що йдеться про Валерія Пацкана

Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування щодо колишнього народного депутата, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем – про це САП повідомила 8 листопада.

«На сьогодні детективи НАБУ відкрили вказаній особі, яка наразі обіймає керівну посаду в Рахунковій палаті, матеріали справи для ознайомлення», – йдеться в заяві.

За даними слідства, парламентар, з вересні 2017 по березень 2018 року отримав 117 тисяч гривень компенсації за житло, попри наявність власної квартири в Києві. Загалом збитки бюджету оцінюють у 127 тисяч гривень.

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НАБУ і САП не називають імені та прізвища підозрюваного, однак обставини справи, оприлюднені ними, вказують на те, що йдеться про Валерія Пацкана, який був народним депутатом 8-го скликання, а нині очолює Рахункову палату. Йому повідомили про підозру в жовтні.

Сам Валерій Пацкан прокоментував вручення йому підозри увечері 24 жовтня.

За його словами, «йдеться про справу багаторічної давнини». Він висловив сподівання «на неупередженість дій НАБУ та САП».

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