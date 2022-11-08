Справу екснардепа про неправомірні компенсації за житло передали до суду – САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування щодо колишнього народного депутата, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем – про це САП повідомила 8 листопада.

«На сьогодні детективи НАБУ відкрили вказаній особі, яка наразі обіймає керівну посаду в Рахунковій палаті, матеріали справи для ознайомлення», – йдеться в заяві.

За даними слідства, парламентар, з вересні 2017 по березень 2018 року отримав 117 тисяч гривень компенсації за житло, попри наявність власної квартири в Києві. Загалом збитки бюджету оцінюють у 127 тисяч гривень.

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НАБУ і САП не називають імені та прізвища підозрюваного, однак обставини справи, оприлюднені ними, вказують на те, що йдеться про Валерія Пацкана, який був народним депутатом 8-го скликання, а нині очолює Рахункову палату. Йому повідомили про підозру в жовтні.

Сам Валерій Пацкан прокоментував вручення йому підозри увечері 24 жовтня.

За його словами, «йдеться про справу багаторічної давнини». Він висловив сподівання «на неупередженість дій НАБУ та САП».