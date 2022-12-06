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Північна Македонія позбавляє громадянства депутата-втікача Олександра Онищенка

Невідомо, де наразі перебуває Олександр Онищенко

Кабінет міністрів Північної Македонії доручив Міністерству закордонних справ невідкладно скасувати громадянство, яке було надано колишньому депутатові Верховної Ради України Олександру Онищенку, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Онищенко, який має й громадянство Російської Федерації, став громадянином балканської країни після пропозиції її Федерації кінного спорту.

Пропозицію без будь-якої перевірки підтримали Агенція національної безпеки (АНБ) й Міністерство закордонних справ. Керівник АНБ Віктор Димовські в ході парламентських слухань з цього приводу у всьому звинуватив неназваного працівника Агенції, який «перевищив свої повноваження».

Північномакедонські ЗМІ повідомляють, що Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти Онищенка через те, що він є «членом російської мережі для впливу на американські президентські вибори, що відбулися 2020 року».

Невідомо, де наразі перебуває Онищенко. У листопаді він в інтерв'ю північномакедонським ЗМІ заявив, що перебуває в Дубаї і що проти нього не порушили справу ні в США, ні в Україні.

У липні 2018 року НАБУ повідомляло про завершення досудового розслідування щодо Онищенка. За версією слідства, Олександр Онищенко причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству «Укргазвидобування» оцінюються в понад 740 мільйонів гривень. У розшуку в Україні Онищенко перебуває з 2016 року.

У листопаді 2019 року німецькі правоохоронці затримали колишнього народного депутата поблизу міста Ольденбург за запитом Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Проте Німеччина відмовила Україні в екстрадиції Онищенка.

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