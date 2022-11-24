Депутат Волинець повідомив НАБУ, що не переховується

Підозрюваний у недостовірному декларуванні депутат Верховної Ради Михайло Волинець (фракція «Батьківщина») повідомив про своє актуальне місце перебування.

«З 16 листопада госпіталізований, перебуваю на лікуванні у медзакладі міста Києва. Мені зробили операцію, але я на зв’язку (наскільки це технічно можливо в сьогоднішніх умовах). Ніхто не вручав мені ані повістки, ані підозри», – написав Волинець у фейсбуці і додав, що вже тиждень перебуває на лікарняному.

«Після одужання зустрінуся з детективами НАБУ. Загалом важко щось коментувати, бо не бачив матеріалів справи. Про те що мене «оголосили у розшук» сам дізнався із засобів масової інформації. Трохи пізніше, буде краще зі зв’язком – напишу детальніше», – вказав депутат.

24 листопада Національне антикорупційне бюро повідомило про оголошення депутата Михайла Волинця в розшук. За даними НАБУ, підозру в недостовірному декларуванні депутату фракції «Батьківщина» Михайлу Волинцю вручили 17 листопада, в рамках кримінального провадження, яке в НАБУ розпочали після виходу розслідування «Схем» (Радіо Свобода) у квітні 2021 року.