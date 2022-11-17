Депутату Волинцю вручили підозру в недостовірному декларуванні на 1,8 млн гривень – «Схеми»

Детективи Національного антикорупційного бюро України та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вручили повідомлення про підозру у недостовірному декларуванні «чинному народному депутату України». Про це повідомляє пресслужба НАБУ. За інформацією джерел «Схем» (Радіо Свобода) в Антикорупційному бюро, ідеться про депутата від фракції «Батьківщина» Михайла Волинця. Підозра Волинцю була вручена в рамках кримінального провадження, яке в НАБУ розпочали після виходу розслідування «Схем» у квітні 2021 року. Журналісти з’ясували, що Волинець користується позашляховиком Toyota Highlander, який не відобразив у декларації. Як встановили журналісти, автівка зареєстрована на сина народного депутата – Андрія Волинця.

«Під час досудового розслідування встановили, що народний депутат не вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік, дані про доходи та автівку особи, з якою мав спільний побут, фактичні взаємні обов'язки, а також факт спільного з нею проживання. Також незадеклароване фактичне користування позашляховиком 2019 р.в., власником якого є син підозрюваного. Загальна вартість невідображених активів становить 1,79 млн грн», – ідеться в повідомленні.

Стаття, за якою депутату вручили підозру – ч. 1. ст. 366-2 КК України (умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації). Максимальна санкція за цієї частиною статті передбачає обмеження волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Раніше свою перевірку одного з цих фактів провели в НАЗК. На підставі аналізу даних з Єдиного інформаційного простору системи безпеки «Безпечне місто» в органі встановили, що Михайло Волинець понад пів року користувався автомобілем Toyota Highlander – це підтверджено знімками фотофіксації вказаної системи у період з 6 квітня до 31 грудня 2020 року.

Перевірка Нацагентства виявила «постійні маршрути, які пов’язані з місцем проживання суб’єкта декларування, його місцем роботи та об’єктом нерухомості, який належить його матері».

Додатково в НАЗК отримали дані від експлуатаційної компанії відносно радіобрелоків, якими користувався народний депутат для в’їзду і виїзду – і вони збіглися з його рухом по маршруту, встановленим за допомогою системи «Безпечне місто».

При цьому сам депутат у своїх поясненнях Нацагентству тоді зазначив, що цим автомобілем не їздив, натомість використовує «карту киянина» та надає перевагу громадському транспорту, іноді «користується службовим транспортом Верховної Ради у зв’язку з перебуванням у службових відрядженнях – залізничним транспортом».

У розслідуванні «Схем» ішлося про те, що Михайло Волинець протягом січня-лютого 2021 року неодноразово користувався автомобілем Toyota Highlander – але не вказував елітний позашляховик ані в звітності за 2019 рік, ані за 2020 рік. І з вересня 2019-го машина оформлена на сина народного депутата – Андрія Волинця. На той момент такий автомобіль, за даними офіційних дилерів, коштував понад 50 тисяч доларів, тобто близько 1 мільйона 300 тисяч гривень.

Раніше журналістам також вдалося з’ясувати, що син голови Національної профспілки гірників України Михайла Волинця працює в структурі олігарха Ріната Ахметова – найбільшого приватного власника шахт в Україні. Андрій Волинець працює у холдингу «Метінвест» – цю інформацію озвучили в офісі компанії у Женеві, надавши адресу його робочої пошти. На запитання щодо роботи сина у холдингу Ахметова Михайло Волинець відповів журналісту: «Мій син працює, а я не знаю, чим ви займаєтеся».