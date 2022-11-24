НАБУ оголосило в розшук депутата Волинця

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук народного депутата України Михайла Волинця. Про це йдеться в офіційному повідомленні НАБУ. Депутата підозрюють у недостовірному декларуванні. За інформацією «Схем», Волинець перестав виходити на зв’язок із детективами НАБУ та не з'являється на виклики до Антикорупційного бюро, його місцезнаходження невідоме.

«Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваного у кримінальному провадженні № 42021000000001006 від 05.05.2021 за фактами внесення недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік загалом на майже 1,79 млн грн. Волинець Михайло Якович, 30.10.1956 року народження, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України», – інформує відомство.

Підозру у недостовірному декларуванні депутату фракції «Батьківщина» Михайлу Волинцю вручили 17 листопада, в рамках кримінального провадження, яке в НАБУ розпочали після виходу розслідування «Схем» (Радіо Свобода) у квітні 2021 року. Журналісти з’ясували, що Волинець користується позашляховиком Toyota Highlander, який не відобразив у декларації. Як встановили журналісти, автівка зареєстрована на сина народного депутата – Андрія Волинця.

«Схеми» намагалися отримати коментар Михайла Волинця телефоном, але на дзвінки він не відповів.

«Під час досудового розслідування встановили, що народний депутат не вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік, дані про доходи та автівку особи, з якою мав спільний побут, фактичні взаємні обов'язки, а також факт спільного з нею проживання. Також незадеклароване фактичне користування позашляховиком 2019 р.в., власником якого є син підозрюваного. Загальна вартість невідображених активів становить 1,79 млн грн», – ішлося в офіційному повідомленні НАБУ.

Стаття, за якою депутату вручили підозру – ч. 1. ст. 366-2 КК України (умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації). Максимальна санкція за цієї частиною статті передбачає обмеження волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Раніше свою перевірку одного з цих фактів провели в НАЗК. На підставі аналізу даних з Єдиного інформаційного простору системи безпеки «Безпечне місто» в органі встановили, що Михайло Волинець понад пів року користувався автомобілем Toyota Highlander – це підтверджено знімками фотофіксації вказаної системи у період з 6 квітня до 31 грудня 2020 року.

У розслідуванні «Схем» ішлося про те, що Михайло Волинець протягом січня-лютого 2021 року неодноразово користувався автомобілем Toyota Highlander – але не вказував елітний позашляховик ані в звітності за 2019 рік, ані за 2020 рік. І з вересня 2019-го машина оформлена на сина народного депутата – Андрія Волинця. На той момент такий автомобіль, за даними офіційних дилерів, коштував понад 50 тисяч доларів, тобто близько 1 мільйона 300 тисяч гривень.

Раніше журналістам також вдалося з’ясувати, що син голови Національної профспілки гірників України Михайла Волинця працює в структурі олігарха Ріната Ахметова – найбільшого приватного власника шахт в Україні. Андрій Волинець працює у холдингу «Метінвест» – цю інформацію озвучили в офісі компанії у Женеві, надавши адресу його робочої пошти. На запитання щодо роботи сина у холдингу Ахметова Михайло Волинець відповів журналісту: «Мій син працює, а я не знаю, чим ви займаєтеся».