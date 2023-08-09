Суд взяв під варту із 30 мільйонами застави нардепа, якого затримали за підозрою в хабарі

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату, якого затримали напередодні за підозрою в хабарництві – про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура 9 серпня.

За повідомленням, суддя задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро частково.

«Слідчий суддя… обрав народному депутату, якого напередодні викрили на одержанні неправомірної вигоди за надання приватному підприємцю в оренду державних земель, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 мільйонів гривень застави», – йдеться в повідомленні.

Парламентаря взяли під варту в залі суду.

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САП нагадує, що обвинувачення просило для затриманого понад 50 мільйонів гривень застави.

Раніше сьогодні НАБУ повідомило, що народного депутата від «Слуги народу» підозрюють у хабарництві –напередодні його спіймали на хабарі, кажуть у відомстві.

Раніше Служба безпеки України повідомила, що спільно з Національним антикорупційним бюро викрила «на гарячому» народного депутата, «який за 85 тисяч доларів «продавав» землю Національної академії аграрних наук».

Ані СБУ, ані НАБУ тоді не називали імені народного депутата, проте низка ЗМІ, зокрема «Суспільне», з посиланням на джерела писали про те, що йдеться про представника «Слуги народу» Анатолія Гунька. Ані він, ані його партія ситуацію поки не коментували.