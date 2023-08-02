Холодов, який написав заяву про складання мандата після розслідування «Схем», пояснив причину рішення

Андрій Холодов надіслав фракції політичної партії «Слуга народу» звернення з поясненням причин поданої ним заяви про складання депутатських повноважень, повідомила речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук у Telegram.

Вона прикріпила до допису скрін заяви Холодова, в якій він, зокрема, пише: «Надалі я не можу суміщати обов’язки глави сім’ї, займатись лікуванням дружини, дитини та одночасно бути присутнім на всіх засіданнях Верховної Ради. Тому я прийняв рішення скласти повноваження народного депутата, щоб моє місце зайняла людина, яка зможе цілком присвятити себе цій роботі».

Верховна Рада планує розглянути заяву Холодова на найближчому пленарному засіданні, вказала Палійчук.

31 липня Холодова виключили з партії «Слуга народу». Як повідомила голова цієї політсили Олена Шуляк, відповідне розпорядження вона підписала через заяву Холодова про складання повноважень народного депутата. Шуляк зацитувала заяву президента Володимира Зеленського, за якою, «якщо хтось хоче відпочити від роботи на державу, то держава від таких осіб теж відпочине».

Нещодавно проєкт Радіо Свобода «Схеми» повідомив, що депутат, заступник голови комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов перебуває з сім’єю за кордоном, зокрема на Кіпрі, де має родинний маєток. Також журналісти з’ясували, що нардеп за кордоном розбудовує сімейний бізнес – його дружина стала співвласницею салону краси у Відні.

Сам Андрій Холодов так і не відреагував на розслідування «Схем» і не відповів на дзвінки, повідомлення і запит.

Андрій Холодов не вперше надовго виїжджає та пропускає засідання парламенту – раніше «Схеми» повідомляли, що «слуга народу» перед закриттям авіасполучення через пандемію Covid виїхав «карантинити» на Кіпр і не повертався навіть після звернення президента Володимира Зеленського до українських громадян із закликом повернутися в країну найближчим часом через закриття кордонів.

Також у вересні 2022 року журналісти УП зустріли нардепа Холодова у Відні, біля родинного маєтку. Тоді у коментарі Холодов зазначив, що перебуває у Відні «з особистих причин». У «Слузі народу» заявляли, що Холодов вирушив за кордон зі «гуманітарною місією».

Раніше «Схеми» зафільмували Андрія Холодова в родинному маєтку на Кіпрі, що зрештою вивело журналістів на стосунок родини депутата до столичного тютюнового бізнесу. Сам Холодов публічно заперечував, що має якісь інтереси у торгівлі цигарками.