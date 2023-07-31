Холодова виключили зі «Слуги народу» після заяви про складання мандата – Шуляк

Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк підписала розпорядження про виключення Андрія Холодова з політичної сили – про це вона заявила 31 липня.

За її словами, це сталося після того, як Верховна Рада отримала заяву Холодова про складання повноважень народного депутата.

Шуляк зацитувала заяву президента Володимира Зеленського, за якою, «якщо хтось хоче відпочити від роботи на державу, то держава від таких осіб теж відпочине».

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«Підтримую цю думку і від себе додам: якщо такі люди знайдуть в собі сміливість піти самі – держава від них відпочине також», – сказала голова партії.

Вона також закликала складати повноваження депутатів, які «не в змозі захищати інтереси держави та її громадян».

Народний депутат від «Слуги народу» Андрій Холодов написав заяву про складання повноважень, повідомив 31 липня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, який опублікував у фейсбуці фото заяви від імені Холодова. Напередодні журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода) повідомили, що нардеп виїхав з України у січні 2023 року і з того часу не повертався – не відвідував засідання парламенту та не голосував.

Андрій Холодов не вперше надовго виїжджає та пропускає засідання парламенту – раніше «Схеми» повідомляли, що «слуга народу» перед закриттям авіасполучення через пандемію Covid виїхав «карантинити» на Кіпр і не повертався навіть після звернення президента Володимира Зеленського до українських громадян із закликом повернутися в країну найближчим часом через закриття кордонів.

Також у вересні 2022 року журналісти УП зустріли нардепа Холодова у Відні, біля родинного маєтку. Тоді у коментарі Холодов зазначив, що перебуває у Відні «з особистих причин». У «Слузі народу» заявляли, що Холодов вирушив за кордон зі «гуманітарною місією».

Раніше «Схеми» зафільмували Андрія Холодова в родинному маєтку на Кіпрі, що зрештою вивело журналістів на стосунок родини депутата до столичного тютюнового бізнесу. Сам Холодов публічно заперечував, що має якісь інтереси у торгівлі цигарками.