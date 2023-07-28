«Слуга народу» Кривошеєв заявив про вихід із партії, згадавши Арістова і Тищенка

Депутат Верховної Ради з фракції «Слуга народу» Ігор Кривошеєв написав заяву про вихід із владної партії через її кадрову політику. У своїй заяві він послався на інциденти з депутатами парламенту Юрієм Арістовим та Миколою Тищенком.

«Мабуть всім відомо про скандал із нардепами Арістовим і Тищенком, та, певно, мало кому відомо, що ці двоє мали картбланш на ухвалення партійних рішень по Закарпатській області. Дотичним закарпатцям було чудово зрозуміло, що це за люди, але на центральному рівні нам довелося чекати публічних скандалів. Вони покарані, ніби питання вичерпано. Але вони обидва – це результат кадрової політики партії. Це системна проблема», – вказав Кривошеєв.

Ігор Кривошеєв – колишній учасник проєкту «Ліга Сміху», голова Закарпатської обласної організації партії «Слуга народу». Під час виборів 2019 року був довіреною особою Зеленського. У 2023 році Кривошеєва обрали членом комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.