«Слуга народу» Холодов із січня не ходить у Раду, розбудовує сімейний бізнес за кордоном – «Схеми»

Народний депутат від партії «Слуга народу» Андрій Холодов виїхав з України у січні 2023 року і з того часу не повертався. Пів року він не відвідує засідання Верховної Ради і не голосує. Це з’ясував проєкт «Схеми» (Радіо Свобода).

За даними журналістів, нардеп перебуває з сім’єю за кордоном, зокрема на Кіпрі, де має родинний маєток. Раніше президент Володимир Зеленський заявив про наслідки для українських високопосадовців, які під час війни виїжджають на відпочинок за кордон, і підкреслив, що вважає справедливим позбавлення їх посад. Також журналісти з’ясували, що Холодов за кордоном розбудовує сімейний бізнес – його дружина стала співвласницею салону краси у Відні.

Згідно з даними джерел «Схем» із доступом до бази перетину кордону, востаннє Андрій Холодов був в Україні 21 січня 2023 року. О 10-ій ранку цього дня він виїхав через пункт пропуску «Порубне» (Чернівецька область, на кордоні з Румунією) на автомобілі Mercedes GLS 450. Перед цим він пробув в Україні 10 днів, виїхавши 17 грудня 2022-го і повернувшись 11 січня цього року.

Усього від початку повномасштабного вторгнення Андрій Холодов 12 разів виїжджав з України.

Згідно з даними джерел «Схем», щонайменше у червні та липні 2022-го, а також травні і липні 2023-го року він перебував на Кіпрі. Саме там «Схеми» раніше віднайшли у власності родини Холодових маєток – поблизу узбережжя у місті Лімасол.

Згідно з даними на сайті Верховної Ради, Андрій Холодов жодного разу не голосував у парламенті від 21 січня 2023 року. За весь 2022 рік він брав участь у половині голосувань в сесійній залі (46,75% голосувань). При цьому він дистанційно відвідує засідання комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, де є чинним заступником голови, підключається по відеозв’язку.

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко у коментарі «Схемам» зазначив, що він не знає, де Холодов.

«Мені невідомо, де перебуває депутат Андрій Холодов. У сесійній залі, принаймні останніх кілька засідань, я його не бачив… Щодо відряджень поки виглядає так, що за останній час ледь не з початку року йому не видавалися відрядження, але точну інформацію може надати апарат ВР», – підкреслив Корнієнко.

«Схеми» звернулися до голови ВР Руслана Стефанчука та апарату Ради із питаннями, чи надавали народному депутату Холодову відпустки чи відрядження за кордон протягом 2022-2023 років, чи звітував він по поверненню та з яких причин не відвідує парламентські засідання.

«У 2023 році відпустки народному депутату України не надавалися, відрядження за кордон не оформлювалися. Починаючи з 21 січня будь-які виплати йому не здійснювались», – зазначили в Апараті ВР у коментарі «Схемам».

Також журналісти з’ясували, що за кордоном родина Холодова розбудовує бізнес.

Наприкінці грудня 2022-го року дружина нардепа Катерина Шаховська придбала частку у салоні краси LA SALUTE Sport&Beauty у Відні.

Згідно з даними комерційного реєстру Австрії, цю частку їй за 17,5 тисяч євро готівкою переуступив власник салону Валентин Згурський.

У документі Катерина Шаховська вказала адресою маєток в елітному районі Відня, який «Схеми» виявили у власності родини ще у 2019 році. Будинок вартістю у 6 мільйонів євро був оформлений на дружину Холодова. Вона позиціонує себе як дизайнерка одягу та є кумою Оксани Марченко – дружини співзасновника вже забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя», кума російського президента Володимира Путіна Віктора Медведчука.

У Відні розташований і салон весільних та вечірніх суконь, який також належить дружині Холодова – на вулиці Вальфішгассе у центрі міста, про що йшлося в одному з розслідувань «Схем».

Андрій Холодов на неодноразові дзвінки та повідомлення журналістів не відповів. «Схеми» також відправили лист із питаннями на пошту депутата.

Президент Володимир Зеленський раніше критикував виїзди народних депутатів та високопосадовців за кордон. У зверненні за 27 липня, він заявив (після новини щодо закордонного відпочинку нардепа Юрія Арістова): «Вважаю, що скажу зараз теж справедливо: кожен намір будь-якого посадовця кудись поїхати за кордон, будь-якого депутата варто перевіряти до секунди. Якщо хтось дуже хоче відпочити від роботи на державу, то держава від таких осіб теж відпочине».

Раніше «Схеми» зафільмували Андрія Холодова в родинному маєтку на Кіпрі, що зрештою вивело журналістів на стосунок родини депутата до столичного тютюнового бізнесу. Сам Холодов публічно заперечував, що має якісь інтереси у торгівлі цигарками.

Андрій Холодов не вперше надовго виїжджає та пропускає засідання парламенту – раніше «Схеми» повідомляли, що «слуга народу» перед закриттям авіасполучення через пандемію Covid виїхав «карантинити» на Кіпр і не повертався навіть після звернення президента Володимира Зеленського до українських громадян із закликом повернутися в країну найближчим часом через закриття кордонів.

Також у вересні 2022 року журналісти УП зустріли нардепа Холодова у Відні, біля родинного маєтку. Тоді у коментарі Холодов зазначив, що перебуває у Відні «з особистих причин». У «Слузі народу» заявляли, що Холодов вирушив за кордон зі «гуманітарною місією».