Депутат Ради Дубінський заявив про політичне переслідування – після повідомлення про підозру

Депутат Верховної Ради Олександр Дубінський заявив 9 серпня, що «ці всі обшуки, підозри та інше шоу» мають на меті «замаскувати корупційні скандали команди слуг Єрмака-Зеленського та складності на фронті». Так політик відреагував на повідомлення про підозру з боку Державного бюро розслідувань.

За повідомленням видання «Українська правда», яке посилається на джерела в правоохоронних органах, Дубінського підозрюють у внесенні посадовцем неправдивих відомостей до офіційних документів, на підставі яких він виїхав за кордон нібито під приводом супроводу батька на лікування.

«Слідство встановило, що народний депутат отримав дозвіл залишити Україну під цим приводом і самостійно залишив країну 27 червня 2023 року. У свою чергу батько нардепа самостійно виїхав за кордон 26 червня 2023 року, а потім повернувся до України 11 липня 2023 року. Сам нардеп повернувся в Україну лише 27 липня 2023 року. Правоохоронці отримали інформацію, що під час перебування за кордоном народний депутат встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, з 20 по 27 липня нардеп перебував в Іспанії та зупинявся в готелі Mediterraneo у Кастельдефельсі та у готелі Vincci Bit у Барселоні», – йдеться в повідомленні.

Олександр Дубінський став депутатом Верховної Ради в 2019 році по мажоритарному округу в Київській області від партії «Слуга народу», але на той момент був безпартійним. Пізніше очолив Київську обласну організацію владної партії.

1 лютого 2021 року Дубінського виключили виключили з фракції «Слуга народу» через санкції США. Ці санкції були запроваджені управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США через втручання у президентські вибори 2020 року. У рішенні OFAC ішлося, що Дубінський є «частиною повʼязаної з Росією мережі іноземного впливу».