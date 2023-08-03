Дубінський заявив про політичні мотиви проведених у нього обшуків

Народний депутат Олександр Дубінський заявив про політичні мотиви обшуків, які відбулися у нього у четвер.

«У мене провели незаконні обшуки, метою яких є пошук будь-якого компромату, що може бути використаний для моєї дискредитації», – написав Дубінський у Telegram.

Він назвав звинувачення на свою адресу «повністю надуманими».

Раніше сьогодні стало відомо, що ДБР спільно з СБУ прийшли з обшуками до депутата Дубінського, який під час війни виїхав за кордон нібито під приводом супроводження батька на лікування.

«Нардеп отримав дозвіл залишити Україну під цим приводом та самостійно покинув країну. Своєю чергою батько самостійно, без супроводження сина виїхав за кордон, а потім повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець. ДБР з’ясовує, яким чином у період перебування за кордоном нардеп зміг підписувати та направляти офіційні документи, в тому числі до державних органів, що може свідчити про їх підробку», – повідомляли в ДБР.

Раніше у мережі дівчина депутата Дубінського опублікувала фото з ним у Барселоні. Згодом він сам написав у Telegram, що виїхав за кордон через хворобу батька і необхідність його супроводжувати.

Президент Володимир Зеленський раніше критикував виїзди народних депутатів і високопосадовців за кордон. У зверненні 27 липня він заявив: «Кожен намір будь-якого посадовця кудись поїхати за кордон, будь-якого депутата варто перевіряти до секунди. Якщо хтось дуже хоче відпочити від роботи на державу, то держава від таких осіб теж відпочине».

За останній час журналісти вже повідомляли про перебування за кордоном, чи то для відпочинку, чи бізнесу, або ж у сімейних справах окремих народних депутатів, зокрема Юрія Арістова (нині вже ексдепутат – ред.) та Андрія Холодова.