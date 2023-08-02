ЦВК визначила, хто буде депутатом ВР замість Арістова

Центральна виборча комісія постановила, що місце Юрія Арістова, який днями склав свої депутатські повноваження, займе Наталія Локтіонова.

Як йдеться на сайті ЦВК, саме вона є наступною за черговістю кандидаткою, включеною до виборчого списку політичної партії «Слуга народу».

За регламентом Верховної Ради, Локтіонова має скласти присягу народного депутата у залі парламенту.

Юрій Арістов 25 липня подав заяву про складання повноважень народного депутата. Це сталося після того, як публічною стала інформація про його відпочинок на Мальдівах в умовах воєнного стану. 27 липня Верховна Рада достроково припинила його повноваження. Нині Арістов проходить у справі про внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.