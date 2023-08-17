ВАКС визнав депутата Герасимова винним у декларуванні недостовірної інформації

Вищий антикорупційний суд України визнав винуватим народного депутата від фракції «Європейська солідарність» Артура Герасимова у декларуванні недостовірної інформації.

«Суд визнав винуватим у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст. 366-2(Декларування недостовірної інформації) ККУ в редакції від 4 грудня 2020 року…», – заявила суддя під час оголошення вироку.



Суд призначив йому покарання у вигляді штрафу – 51 тисяча грн – із позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням функцій представника влади в органах державної влади, строком на 1 рік.

Також суд постановив стягнути з Герасимова 55 тисяч грн за процесуальні витрати.

Вирок протягом 30 днів може бути оскаржений.

Артур Герасимов під час судового засідання заявив, що ця «справа не має жодного стосунку до корупції, а все, що розглядають в суді, сталося задовго до політики і сталося за задекларовані законні гроші».

Як згодом уточнили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, у звʼязку із закінченням строків давності депутата звільнили від відбування покарання.

У квітні 2021 року журналісти програми «Схеми» повідомили, що народний депутат Артур Герасимов не задекларував двоповерховий маєток в Іспанії.

Власником маєтку, який розташований у містечку Хавеа провінції Аліканте на узбережжі Середземного моря, Герасимов разом зі своєю дружиною став у 2013 році, проте, ставши депутатом, він жодного разу не вніс відомості про нього в декларацію – йшлося у розслідуванні журналістів. У своїй майновій декларації за 2020 рік народний депутат Герасимов не зазначив, що разом із дружиною має у власності віллу в Іспанії.

Після публікації розслідування Герасимов сказав Радіо Свобода, що поінформував Національне агентство з питань запобігання корупції «про можливі неточності у декларації». Як з’ясували журналісти, про це Герасимов повідомив НАЗК наступного дня після того, як редакція відправила йому письмові запитання щодо родинного іспанського майна.



Пізніше в коментарі журналісту «Схем» на запитання про незадекларований закордонний будинок, парламентар повідомив: «З 2013 року він вже був не мій».

На уточнення, що право власності його родини на цей маєток засвідчують офіційні документи з іспанського реєстру нерухомості, Герасимов відповів, що «іспанські реєстри не відображають реальну ситуацію».

У січні 2023 року детективи Національного антикорупційного бюро України і прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру у недостовірному декларуванні Артуру Герасимову.

Про підозру йому повідомили в рамках кримінального провадження, яке в НАБУ розпочали після виходу розслідування «Схем» у квітні 2021 року.