Заступника міністра аграрної політики підозрюють у зловживаннях на закупівлях харчів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили про підозри високопосадовцям у справі про зловживання на закупівлях – про це відомства повідомили 24 серпня.

«24 серпня 2023 року НАБУ і САП викрили зловживання на суму 62,5 мільйона гривень при закупівлі продуктів харчування для забезпечення потреб держави у період воєнного стану. Вказані продукти харчування призначалися як гуманітарна допомога для населення Донецької, Херсонської, Сумської, Запорізької, Київської, Хмельницької, Дніпропетровської та Полтавської областей і міста Києва», – йдеться в повідомленні САП.

Схожу заяву поширила пресслужба НАБУ.

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Про підозру повідомили першому заступнику Міністра аграрної політики та продовольства та колишньому заступнику Міністра економіки.

Як встановило слідство, в березні 2022 року співробітник Мінагрополітики реалізував схему із закупівлі для потреб обласних військових адміністрацій коштом «Укрзалізниці» продукції у підконтрольної компанії за цінами, у 2-3 рази вищими за ринкові. Завищення ціни відбулося нібито за рахунок закупівлі продукції польського виробника через контрольовану фірму-посередницю.

Слідство оцінює збитки «Укрзалізниці» з березня по серпень 2022 на 28,8 мільйона гривень.

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Також, за даними правоохоронців, посадовець-фігурант справи брав участь у закупівлях продуктів на потреби держави в іншої підконтрольної компанії, яка через підконтрольну фірму-посередницю також купляла продукцію у іноземного виробника з Туреччини за ринковими цінами. Підвищення ціни сталося «саме на етапі продажу продукції однією підконтрольною компанією іншій». За цією оборудкою «Укрзалізниця» втратила 33,7 мільйона гривень.

За даними сайту Мінагрополітики, першим заступником міністра є Тарас Висоцький. Відомство наразі не коментувало заяви правоохоронних органів.