Тисячі українців виїхали за кордон через хабарі – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський визнав наявність корупції в системі військово-лікарських комісій, через яку з України виїхали тисячі людей, які не мали такого права. Про це глава держави заявив у відеозверненні 30 серпня.

Є приклади областей, де після лютого минулого року вдесятеро зросла кількість зняття з військового обліку через рішення ВЛК. Абсолютно зрозуміло, що це за рішення. Корумповані рішення. Та й у межах кримінальних проваджень, які тривають зараз щодо працівників ВЛК та МСЕК, видно ще краще, скільки рішень могло бути сфальшовано. Вже є чітко встановлені правоохоронцями необґрунтовані рішення ВЛК. Зафіксовані конкретні докази. В закритому режимі це представлено. Різні регіони країни, різні ТЦК, різні посадовці. Хабарі від 3 до 15 тисяч доларів. Будуть відповідати», – обіцяє глава держави.

Учасники засідання РНБО, присвяченого також питанню роботи ВЛК, вирішили провести перевірку всіх рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби з 24 лютого 2022 року. Також РНБО рекомендує переглянути систему визначення придатності до військової служби, щоб надати командирам більше можливостей залучати військовослужбовців до виконання завдань та унеможливити маніпуляції з поняттям обмеженої придатності.