Суд у Полтаві взяв під варту фітнес-тренера, який публічно принижував військових, повідомляє у телеграмі Національна поліція України.



Клопотання прокуратури суд задовольнив й обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою.



Раніше 27-річному полтавцю, який образив честь і гідність військових, а також спричинив тілесні ушкодження працівнику правоохоронного органу, повідомили про підозру. За даними поліції, чоловік загалом поширив близько 70 публікацій, що дискредитують військовослужбовців, які здійснюють заходи із забезпечення стримування збройної агресії РФ.

В Офісі генпрокурора уточнюють, що у фітнес-тренеру інкримінують умисне заподіяння працівнику правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків, образу честі і гідності військовослужбовця, а також виготовлення і поширення матеріалів, які містять образу його честі і гідності (ч. 2 ст. 345, ч. 1, 2 ст. 435-1 КК України).

Місцеве видання «Полтавщина» повідомляло, що ввечері 29 серпня правоохоронці затримали 27-річного Instagram-блогера Романа Заволоку. За даними видання, це було спільне затримання спецпідрозділу поліції «КОРД» і СБУ.

Згодом Офіс генпрокурора підтвердив затримання фітнес-тренера в Полтаві.

За даними слідства, 28 серпня чоловік, порушуючи громадський порядок, словесно образив та принизив працівників Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які виконували свої службові обов’язки, одним із працівників був військовослужбовець, котрий повернувся із зони бойових дій. Наступного дня, ввечері 29 серпня, перебуваючи у публічному місці, під час перевірки документів працівниками поліції він наніс тілесні ушкодження одному з них.