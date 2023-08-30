В ОГП підтвердили затримання у Полтаві фітнес-тренера, який ображав військових

У Полтаві затримали фітнес-тренера, який ображав військовослужбовців ЗСУ, повідомляє у телеграмі Офіс генпрокурора.



За даними слідства, 28 серпня на одній із вулиць Полтави чоловік, порушуючи громадський порядок, словесно образив та принизив працівників Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які виконували свої службові обов’язки, одним із працівників був військовослужбовець, котрий повернувся із зони бойових дій.



В Офісі генпрокурора зазначають, що свої дії чоловік фіксував на камеру, а потім відзняте відео з «коментарями» опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі.



Як інформує ОГП, наступного дня, ввечері 29 серпня, перебуваючи у публічному місці, під час перевірки документів працівниками поліції він наніс тілесні ушкодження одному з них.



Чоловіка затримали, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу. В ОГП не уточнюють, про які статті ККУ йдеться.

Водночас у СБУ додали, що задокументовано випадок фігурант почав провокувати та нецензурно ображати посадовців місцевого військкомату.



«Під час інциденту він безпідставно звинуватив українських захисників у тому, що вони нібито винні у розв’язанні війни рф проти України та «вбивають людей за гроші». Більше того, фігурант плюнув у одного із військових. Ним виявився боєць ЗСУ, який повернувся з фронту, отримавши контузію і численні поранення внаслідок підриву на міні», – йдеться у повідомленні.



Раніше місцеве видання «Полтавщина» повідомило, що ввечері 29 серпня правоохоронці затримали 27-річного Instagram-блогера Романа Заволоку. За даними видання, це було спільне затримання спецпідрозділу поліції «КОРД» і СБУ.