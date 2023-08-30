Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

«Укренерго» заявляє про новий рекорд електроспоживання – людей закликали економити

Під час вечірнього максимуму попит на електроенергію на 0,7% перевищив попередній рекордний показник 28 серпня. Фото ілюстративне

Компанія «Укренерго» заявила, що минулої доби, 29 серпня, в Україні зафіксували новий максимум споживання електрики за це літо.

Як повідомляє пресслужба компанії, під час вечірнього максимуму попит на електроенергію на 0,7% перевищив попередній рекордний показник 28 серпня.

«Таке відчутне збільшення споживання створює додаткове навантаження на електростанції. Вони вимушені включати в роботу навіть ті блоки, які мали б бути зупинені для ремонту та підготовки до опалювального періоду. Але їх можливості з виробництва електроенергії зараз обмежені. Причина – всі українські тепло та гідро електростанції зазнали пошкоджень під час масованих терористичних атак росіян восени та взимку», – йдеться у повідомленні.

«Укренерго» зазначає, що через цю ситуацію був незначний імпорт з Європи – з 14:00 до 22:00 була аварійна допомога з енергосистеми Польщі та Румунії в обсязі 2650 МВт·год.

Аварійна допомога є останнім і найдорожчим заходом екстреного реагування для балансування енергосистеми, який не вимагає відключення споживачів, наголошують в компанії.

«Укренерго» вкотре закликає ощадливо споживати електроенергію. Це можна зробити, наприклад, вимкнувши потужні електроприлади або користуватися ними по черзі, користуючись електроприладами вранці або вночі.

Останніми днями Україна триває сильна спека. Це провокує активне використання кондиціонерів, яка є серед затратних по електроенергії приладів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG