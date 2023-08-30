«Укренерго» заявляє про новий рекорд електроспоживання – людей закликали економити

Компанія «Укренерго» заявила, що минулої доби, 29 серпня, в Україні зафіксували новий максимум споживання електрики за це літо.



Як повідомляє пресслужба компанії, під час вечірнього максимуму попит на електроенергію на 0,7% перевищив попередній рекордний показник 28 серпня.



«Таке відчутне збільшення споживання створює додаткове навантаження на електростанції. Вони вимушені включати в роботу навіть ті блоки, які мали б бути зупинені для ремонту та підготовки до опалювального періоду. Але їх можливості з виробництва електроенергії зараз обмежені. Причина – всі українські тепло та гідро електростанції зазнали пошкоджень під час масованих терористичних атак росіян восени та взимку», – йдеться у повідомленні.

«Укренерго» зазначає, що через цю ситуацію був незначний імпорт з Європи – з 14:00 до 22:00 була аварійна допомога з енергосистеми Польщі та Румунії в обсязі 2650 МВт·год.

Аварійна допомога є останнім і найдорожчим заходом екстреного реагування для балансування енергосистеми, який не вимагає відключення споживачів, наголошують в компанії.

«Укренерго» вкотре закликає ощадливо споживати електроенергію. Це можна зробити, наприклад, вимкнувши потужні електроприлади або користуватися ними по черзі, користуючись електроприладами вранці або вночі.

Останніми днями Україна триває сильна спека. Це провокує активне використання кондиціонерів, яка є серед затратних по електроенергії приладів.